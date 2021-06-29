Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 19-25 Haziran tarihleri arasındaki haftalık vaka haritasını paylaştı.

Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız" dedi.

Bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller Ağrı, Eskişehir, Bitlis ve Rize oldu.

İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım. pic.twitter.com/V5RE5lUGRc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise, Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

Her 100 bin kişide en az vaka Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.