Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İl il koronavirüs vaka haritası açıklandı... Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası...
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.
Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız. pic.twitter.com/srNinJxtrp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2021
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