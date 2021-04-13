Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de sahte dolar operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de sahte 10 bin dolar ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılarda sahte 10 bin dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Etiketler: Dolar Emniyet Genel Müdürlüğü Sahte Para
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