Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da jandarmadan koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığının "Dinamik denetim süreci" genelgesi kapsamında jandarma ekipleri, Kavak-Asarcık kara yolundaki kontrol noktalarında denetimlerine devam etti.
Jandarma ekiplerince toplu taşıma araçları ile yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel araçlarda koronavirüs sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edildi, yolcu ve sürücülerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarını denetlendi.
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