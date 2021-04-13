İçişleri Bakanlığının "Dinamik denetim süreci" genelgesi kapsamında jandarma ekipleri, Kavak-Asarcık kara yolundaki kontrol noktalarında denetimlerine devam etti.

Jandarma ekiplerince toplu taşıma araçları ile yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel araçlarda koronavirüs sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edildi, yolcu ve sürücülerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarını denetlendi.