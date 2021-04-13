Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye cezai işlem uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası verildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Darıca ilçesinde bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı, ayrıca kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.
Denetimde, kahvehanedeki 12 kişinin maske ve mesafe kuralını ihlal ettiği, bunlardan 4'ünün de kumar oynadığı tespit edildi.
Polis ekipleri, iş yerindekilere idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim etti.
İşletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen kişiler hakkında ise adli işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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