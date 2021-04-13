Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Darıca ilçesinde bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı, ayrıca kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Denetimde, kahvehanedeki 12 kişinin maske ve mesafe kuralını ihlal ettiği, bunlardan 4'ünün de kumar oynadığı tespit edildi.

Polis ekipleri, iş yerindekilere idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim etti.

İşletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen kişiler hakkında ise adli işlem yapıldı.