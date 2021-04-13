Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 16:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Saray ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmak isteyen DEAŞ'lı terörist olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ'lı terörist yakalanarak, gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı DEAŞ Terör Örgütü
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