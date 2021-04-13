Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 4 gün aralıklarla yağan kar, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde güzel manzara oluştu.

Güneşle birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, drone ile görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısında bulundu.