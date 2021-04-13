Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kamyon motosikletle çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Ersin K. (38) yönetimindeki 21 ABR 515 plakalı kamyon, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda Ramazan Eroğlu (31) idaresindeki 21 ABE 906 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücü Eroğlu, eşi Zehra Betül (25), çocukları Muhammet Eren (6) ile Samet Eroğlu (6) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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