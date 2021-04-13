Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep'teki operasyonla gözaltına aldığı 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.A, A.Ş, H.H, E.K, H.E.H. ve A.Ş. tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan A.Ş'nin bomba düzenekleri konusunda eğitim aldığı, 2013-2015 yıllarında Suriye'nin Halep bölgesinde DEAŞ adına birçok silahlı ve bombalı eyleme karıştığı, S.A.nın örgütte sözde "emir" konumunda faaliyet yürüttüğü ve silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirtilmişti.
Etiketler: DEAŞ Jandarma Genel Komutanlığı
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