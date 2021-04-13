Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da toprak kayması sonucu Helenistik dönemde kullanılan mezar ortaya çıktı
[fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde Helenistik dönemde kullanılan mezar bulundu.
Amisos Antik Kenti çevresindeki yaklaşık 6 metrelik yamaçta sağanağın ardından oluşan toprak kaymasıyla kaya oygu mezar odası ortaya çıktı.
Roma dönemi ve Helenistik dönemde kullanılan yapının geleneksel Amisos mezar odaları şeklinde olduğu, iki defin nişli özellik gösterdiği belirtildi.
Mezar içinde ve çevresinde kurtarma kazısı başlatan Samsun Müze Müdürlüğü görevlileri, çömlek parçalarına da rastladı.
Etiketler: Tarihi Eser
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