Zara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütünle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda M.A.Y.'ya ait 4 poşet içerisinde 20 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Polisler, kaçak tütünleri temin eden S.D.'ye ait araçta yaptığı aramada ise 115 kilogram kaçak tütün buldu.

Kaçak tütünlere adli ve idari işlem yapılmak üzere polis tarafından el konuldu.