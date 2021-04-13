Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 135 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
Zara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütünle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda M.A.Y.'ya ait 4 poşet içerisinde 20 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Polisler, kaçak tütünleri temin eden S.D.'ye ait araçta yaptığı aramada ise 115 kilogram kaçak tütün buldu.
Kaçak tütünlere adli ve idari işlem yapılmak üzere polis tarafından el konuldu.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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