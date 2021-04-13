Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda marttan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, 38 Afganistan, 2 Bangladeş, 1 Senegal, 1 Özbekistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.