Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta marttan bu yana 42 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Muş'ta mart ayından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yurda yasa dışı yollardan giren 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda marttan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, 38 Afganistan, 2 Bangladeş, 1 Senegal, 1 Özbekistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Düzensiz göçmenler, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Jandarma Genel Komutanlığı
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