Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kısmi kapanma uygulaması nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. https://t.co/i30Ff4ryne pic.twitter.com/13b6hYYKnB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2021

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.

-65 yaş üstü ve 20 yaş altının şehirlerarası seyahat sınırlamasını yeniden uygulanacak.

-Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

-Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm sınıflar uzaktan eğitime geçecek.

-Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

-Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

-Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

-Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacak.