Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 1708 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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