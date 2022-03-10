Adana'da Murat Buğday idaresindeki otomobil ile Mahmut Güres'in kullandığı otomobil, Kargakekeç Mahallesi'nde çarpıştı.

Kaza sonucu sürücü Mahmut ile eşi Zeliha ve 13 yaşındaki çocukları Zeynep ile 9 yaşındaki Hasan Güres otomobilde sıkıştı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü Buğday, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.