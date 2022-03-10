Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Adana'da Murat Buğday idaresindeki otomobil ile Mahmut Güres'in kullandığı otomobil, Kargakekeç Mahallesi'nde çarpıştı.
Kaza sonucu sürücü Mahmut ile eşi Zeliha ve 13 yaşındaki çocukları Zeynep ile 9 yaşındaki Hasan Güres otomobilde sıkıştı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü Buğday, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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