Iğdır Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kente gelen bir araçta yaptıkları aramada, canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen 6 kınalı keklik, tuzaklar ve 8 kafes buldu.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, keklik ve malzemelere el koydu.

DKMP ekibi, araçtaki 3 kişiye 4 bin 158 lira idari, 6 bin lira tazminat olmak üzere toplam 10 bin 158 lira ceza kesti.

Keklikler doğaya salındı, kafes ve tuzaklar ise imha edildi.