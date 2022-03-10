Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avcılara para cezası
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da jandarma ekiplerinin yakaladığı 3 kaçak avcıya 10 bin 158 lira ceza uygulandı.
Iğdır Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kente gelen bir araçta yaptıkları aramada, canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen 6 kınalı keklik, tuzaklar ve 8 kafes buldu.
Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, keklik ve malzemelere el koydu.
DKMP ekibi, araçtaki 3 kişiye 4 bin 158 lira idari, 6 bin lira tazminat olmak üzere toplam 10 bin 158 lira ceza kesti.
Keklikler doğaya salındı, kafes ve tuzaklar ise imha edildi.
Etiketler: Iğdır Kaçak Avcılık
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