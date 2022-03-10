Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli H.E'nin ikametine operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda, bir sigara sarma makinası ve kompresör ile 13 bin 800 adet doldurulmuş sigara, 6 bin 200 adet boş makaron, 30 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ve 14 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan H.E, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.