Göçmen türü zehirli denizanaları Samandağ kıyılarının ardından İskenderun sahilinde de görülmeye başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ufuk Sakallı, kıyıya vuran denizanalarıyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

Denizanalarının göç esnasında akıntıyla hareket ettiğine dikkat çeken Sakallı, hayvanların fırtına ve beslenme kaynaklı kıyıya vurduğunu anlattı.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara ise, bu türlerin zehirli olduğunu, halk ve balıkçı sağlığını tehdit ettiğini ve bu yüzden önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, turizm sezonu başlamadan sorunla ilgili acil eylem planı oluşturulması gerektiğini söyledi.