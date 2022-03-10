Kırıkkale'de Millet Bulvarı'nın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı'nda da yürüyüş yolu çalışmalarına başlandı.

Belediyenin birinci etabını tamamladığı yürüyüş yolunun benzeri Alparslan Türkeş Bulvarı'nda da hayata geçirildi.

Bulvarın girişinden şehir merkezine doğru 3 kilometrelik alanda yapılacak yürüyüş yolunun zeminin kauçuktan oluşacak.

[Fotoğraf: AA]

"Yaz mevsimine kadar tamalanacak"

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

"Şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalara devam ediyoruz. Yeni yürüyüş yolu projesi, şehrin girişine değer katacak. Başlattığımız yürüyüş yolu inşallah yaz aylarında vatandaşlarımızın kullanımında olacak. Çalışmalar tamamlandığında şehrimizin ikinci bir giriş kapısı olan bölge daha güzelleşecek ve cazibesi artacak."