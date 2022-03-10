Sivas'ın kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 135 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen ziyaretçiler, mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Diğer yandan, kayak merkezinde hazır tutulan kar ezme makinesi ile kar yağışının devam ettiği saatlerde pist düzenlemesi yapılıyor.