Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetre
[Fotoğraf: AA]
Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı. Kayakseverler yoğun karla kayak yapmanın tadını çıkardı.
Sivas'ın kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının 135 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen ziyaretçiler, mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.
Diğer yandan, kayak merkezinde hazır tutulan kar ezme makinesi ile kar yağışının devam ettiği saatlerde pist düzenlemesi yapılıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kış Turizmi Sivas
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