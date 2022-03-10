Konya'nın Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde, önceki gün, boşanma aşamasındaki eşi Marziye S'yi, işlettiği kuaför dükkanında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Hamidollah N'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Tedavi için gittiği hastanede yakalanmıştı

Eşler arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamidollah N., 30 yaşındaki eşi Marziye S'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak, olay yerinden kaçmıştı.

Eşini bıçakladığı sırada elinden yaralanan Hamidollah N, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesinde gözaltına alınmıştı.