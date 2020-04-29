Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarını şehitlerin anısını yaşatarak kuruyor.

Vakıf tarafından başlatılan "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" isimli projeyle ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda götürülen gıda yardımlarının içerisinde, ülkesi için canını feda eden kahramanların künyesi ve hikayeleri de yer alıyor.

Vakıfta görevli şehit yakınları ve gazilerin ailelere götürdüğü bu gıda kolileriyle hem iftar sofralarının boş kalmaması sağlanıyor hem de şehitlerin anısı yaşatılıyor.

Şu ana kadar 150 aileye ulaşan vakıf, ihtiyaç sahiplerini muhtarlar aracılığıyla belirliyor.

"Türkiye genelinde sürdüreceğiz"

Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere önceki yıllardan farklı bir destek sunma kararı aldıklarını anlattı.

Aylar, evinden çıkamayan vatandaşların yanında olurken aynı zamanda şehitlerin anısını da yaşatmayı, onların hikayelerini ailelerle paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

"İftar Şehidimizden Fatiha Sizden Projesi"yle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da farklı bir yönden katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Aylar, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin iftar sofralarını kurup onlardan şehitlerimiz için dua istiyoruz. Amacımız şehitlerimizin aziz hatıralarını milletimize unutturmadan, gelecek nesillere bu vatanın bizlere onlardan emanet kaldığını hatırlatmak. İftar sofrası kurduğumuz ailelerimizden aldığımız geri dönüşler de zaten bu yönde ve bu güzel sonuçlar bizi gelecek adına motive ediyor. Türkiye genelinde tüm şube ve temsilciliklerimizle projemizi ramazan ayı boyunca sürdüreceğiz."

"Şehitlerimizin aziz hatıralarıyla gönüllerde buluşuyoruz"

"Ramazan, bir olmanın, beraber olmanın, millet olmanın, ümmet olmanın adıdır. Ramazan benden geçip biz olmanın muazzam sevincidir." diyen Aylar, vatan için en büyük fedakarlığı yapan şehitlerin hatıralarını daima canlı tutmanın önemine vurgu yaptı.

Aylar, "Şehitlerimizin hatıralarıyla gelecek nesillerimize vatanın ne kadar mukaddes olduğunu anlatma gayretindeyiz. Bu projemize sadece 'ailelere iftar yemeği götürüyoruz' gözüyle bakmıyoruz. Bugün belki aynı sofralarda oturamıyoruz ama şehitlerimizin aziz hatıralarıyla gönüllerde buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda gazi olan Lokman Aylar, camilerin dolduğu, vatandaşların bir arada olabildiği ramazanlara erişebilme temennisinde bulunarak, "Vakıf olarak her zaman ve her şartta devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.