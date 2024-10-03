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Güncel
İHA 03.10.2024 20:52

Iğdır’da ‘Yarısı bizden yarısı sizden projesi’ hayata geçti

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Iğdır İlinde Farklı Sertifikalı Buğday Tohumlarının Yaygınlaştırılması` projesi çerçeevsinde Iğdır’daki çiftçilere Taner buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Iğdır’da ‘Yarısı bizden yarısı sizden projesi’ hayata geçti

Iğdır Tarım İl Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş; “Bilindiği üzere son yıllarda yaşanan Küresel iklim değişikliği, Kuraklık, Küresel Salgınlar gibi nedenlerle gıda arz güvenliğini sağlamak için tüm ülkeler gıda üretimi konusunda strateji belirlemeye başlamıştır.

Özellikle ülkemizde temel besin maddesi olarak kullanılan buğday, üretimi ve stoklanması açısından stratejik öneme sahip konuma gelmiştir. Daha verimli ve kaliteli buğday çeşitleri ekilişinin ilimizde yaygınlaştırılması, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, çiftçilerin tarımsal girdilerde maliyetlerinin düşürülmesi, sertifikalı buğday tohumu kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenerek ilimizde Farkı Sertifikalı Buğday Tohumlarının Yaygınlaştırılması Projesi uygulanmıştır. Kuraklığa dayanıklı, hastalığa dayanıklı, verimi yüksek, protein ve hektolitresi yüksek Taner buğday çeşidinin ilimizde tanıtımı yapılarak ilk defa ekimi yapılacaktır. Güçlü ekonomi, güçlü tarım ve hayvancılıktan geçer. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanındayız ve yanında yer almaya devam edeceğiz. Çiftçi kardeşlerim siz üretin yeter" dedi. 

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Iğdır Tarım ve Orman Bakanlığı
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