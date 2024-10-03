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Güncel
AA 03.10.2024 20:38

Giresun İçme Suyu Arıtma Tesisi Proje toplantısı yapıldı

Giresun İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun İçme Suyu Arıtma Tesisi Proje toplantısı yapıldı

Belediyeden yapılan açıklaya göre, Belediye Başkanı Fuat Köse ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu ve Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin katıldı.

DSİ tarafından uygulanacak proje ile Giresun, Bulancak, Dereli, Duroğlu ve Keşap'ın 100 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Giresun merkeze 70 kilometre uzaklıktaki İkisu bölgesinden başlatılacak projenin bir an önce hayata geçirilmesi için projeden faydalanacak ilçelerin belediye başkanları, yol haritası oluşturmak ve ortak hareket etmek hedefiyle toplandı.

Başkan Köse, son yıllarda yaşanan su sıkıntılarına dikkati çekti.

Bu sorunun gelecek yıllarda da artarak devam edeceğinin öngörüldüğüne işaret eden Köse, "Kuyularımız, depolarımız yetersiz kalıyor. Sorunun giderilmesi için yeni depo ve kuyular inşa etmeye devam ediyoruz ancak kalıcı çözümler gerekli. Dolayısıyla 100 yıllık su sorununu çözeceği bildiren ve toplanma nedenimiz olan İkisu DSİ su projesi var. Bu proje hepimizin olmazsa olmazıdır ve konuyu gündemden düşürmememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı masa etrafında toplandıklarını belirten Köse, "Farklı partilerden olmamıza rağmen bir masa etrafında aynı hedef için toplanmamız oldukça kıymetli ve değerli. Bu hizmeti mutlaka almalıyız. Ne kadar geniş yelpazede bu süreci takip edersek daha büyük ses getirir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ilk etapta Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile görüşülmesi, ardından da DSİ Bölge Müdürü Fatih Kişi'nin Giresun'a davet edilerek projenin hayata geçirilmesi noktasında görüşme yapılması kararlaştırıldı.

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Giresun DSİ
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