Açık 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 03.10.2024 20:41

Kaynaşlı'da personellere iş sağlığı eğitimi

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ekipleri ilçelerde personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

Kaynaşlı'da personellere iş sağlığı eğitimi

Düzce'de okullarda oluşabilecek herhangi bir iş kazası, öğrencilerin yaralanmalarına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri personellere eğitim vermeye devam ediyor.

Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ekipleri Kaynaşlı'da okullarda bulunan personellere İşgücü Uyum programı çerçevesinde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verdi.

Ekipler diğer ilçelerde ki personellere de aynı eğitimi vererek, eğitim öğretim döneminde olabilecek iş kazalarını sıfıra indirmeyi amaçlıyor. 

ETİKETLER
Düzce Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Giresun İçme Suyu Arıtma Tesisi Proje toplantısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:49
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yılın kalanında istikrarlı olarak gerileyecek
21:52
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etti
21:17
Biden'dan İsrail'in İran petrol tesislerine olası saldırısına yorumu: Şu anda bunu tartışıyoruz
21:14
Katil İsrail son birkaç günde Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı en az 6 okulu vurdu
21:39
Tuzla'da silahlı saldırı: 1 polisimiz yaralandı
20:31
Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
FOTO FOKUS
Turist kafilesindeki erkekler camide saygılarından etek giyip gezdi
Turist kafilesindeki erkekler camide saygılarından etek giyip gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ