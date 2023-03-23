İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin yetkisiz ve izinsiz klinik işlettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin, daha önce de aynı suçtan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Klinikte yapılan aramada diş tedavisinde kullanılan ilaç, alet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.