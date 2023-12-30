Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.12.2023 11:47

Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da, polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında bulunan kentte, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanması için 2 sabit ve 163 şok noktasında uygulama yapıyor.

Polis ekibi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kamyoneti takibe aldı. İçinde küçükbaş hayvan yüklü olan kamyonet, Erhacı köyünde koyunları indirdikten sonra kapalı bir alandaki düzensiz göçmenleri alarak yurdun batısına götürmek üzere yola çıktı.

Ekipler, aracı durdurarak yaptığı aramada 45 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı, 2 insan kaçakçısını gözaltına alındı.

Kaçakçıların, düzensiz göçmenlere kapalı bulundukları alandan çıkmamaları ve onları almaya gelenlerin sadece "zeze" demesi halinde güvenmeleri gerektiğini söyledikleri öğrenildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenlerin taşındığı kamyonete ise el konuldu.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Konya'da börk ustası, Selçuklu temalı hediyelik eşya üretiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Ürün İhtisas Borsası işlem hacminde hedef 100 milyar lirayı geçmek
12:00
Endonezya'nın Açe eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem
11:57
Hindistan'da nakli sırasında köprünün altında sıkışan uçak trafiği aksattı
11:53
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurdu
11:47
Yılbaşında 208 bin 874 kolluk kuvveti görev yapacak
11:37
"Şarkıcı" ve "çalgıcı"ların mesleki standartları belirlendi
Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Altında gramaj hilesi
Altında gramaj hilesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ