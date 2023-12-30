Konya'da börk ustası, Selçuklu temalı hediyelik eşya üretiyor

Börkleri tarihi kaynaklardan yararlanarak hazırlayan Mehmet Dilekçi, arkadaşı Seyit Kara ile 8 yıl önce kurduğu atölyede, el işçiliğiyle 50'den fazla modelin üretimini yapıyor.

Türk yapımı dönem dizileriyle bilinirliği artan deri, keçe ve kürkten yapılan Selçuklu börkünün imalatı, işçiliğine göre 2-3 gün sürebiliyor.

Yaz kış talep gören ve yılda 20 bine yakın börkün imal edildiği atölyede, tarihi dizilere kostüm ve giysi de dikiliyor.

Anadolu Selçuklu'ya özgü tasarımın yansıtılmaya çalışıldığı ürünlerden deri kuşak, zırh, deri matara, yay, ok ve kalkanın yanı sıra börk anahtarlık, hediyelik olarak tercih ediliyor.

Ecdat Parkı'nda yöresel el sanatlarının sergilendiği sokakta ürünlerini satan Dilekçi, Selçuklu dönemine gösterilen ilgiden memnun.

Hediyelikte börk anahtarlık ilgi görüyor

Dilekçi, Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yaptığını anımsatarak, ürünlerinin kentle bütünleştiğini söyledi.

Tarih temalı dizilerin reytingleriyle Selçuklu motifli ürünlere talebin arttığını anlatan Dilekçi, şöyle konuştu:

"Börk üretimine sezonluk başlamıştık. Taleplerin bu kadar yoğun olacağını tahmin edemedik. Konya'da hediyelik eşya tercihi değişti. Genelde Konya'dan 'Ne götürelim.' diye geliyorlar. Mevlana şekerini biraz gölgede bıraktı. Türkiye'de 700'e yakın noktada ürünlerimiz satılıyor. Dizilerin yurt dışında da ilgi görmesiyle ihracatını da yapıyoruz, Avrupa, Amerika gibi birçok Arap ülkesine börk gönderiyoruz. Bir de börk anahtarlıklarımız da ilgi görüyor. Hediye anlamında çok tercih ediliyor. Genelde araç süsü ve anahtarlık olarak kullanılıyor."

Tarih temalı yapımlara kostüm dikiyorlar

Konya'da belgesel, tarihi film ve dizilerin çekildiğine değinen Dilekçi, şunları kaydetti:

"İki dizi, onlarca belgesel ve reklam filmine de kostüm sağladık. Selçuklu döneminde sultan, kadı veya eşrafa ait gündelik hayatın içindeki kişilerin giysilerini dikiyoruz. Sultandan pazardaki halka kadar herkesin kıyafetini yapabiliyoruz. Yani bir Alparslan'ın kostümü yapılıyor. Mevlana ile ilgili çekilen filmdeki kostümleri de biz ürettik. Cumhurbaşkanlığı ile Selçuklu Belediyesinin bastırdığı Selçuklu külliyatından faydalanıyoruz. Genelde Selçuklu çinilerin üzerindeki motifleri, oradaki resimleri örnek alıyoruz."