Puslu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.12.2023 10:05

Şanlıurfa'da vatandaşlara fidan dağıtıldı

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Şanlıurfa'da vatandaşlara fidan dağıtıldı

Kentte yılbaşında fidan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından bir AVM'nin önünde, 2024 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin bölge müdürlüğünün sosyal medya sayfasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Yılbaşında fidan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bir AVM'de 2024 adet fidan dağıtımı yapılmıştır. Etkinliğe büyük bir ilgi ve alakanın olduğu gözlemlendi. Vatandaşlarımız ağaca olan sevgisini fidanları sahiplenerek gösterdi."

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Yalova'da balıkçı ağına takılan karabatak kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:31
Ticari hayata ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor
10:25
Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı
10:27
Türkiye'nin elektrik üretimi arttı
10:19
Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi
10:13
Sayaçların 2024 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirlendi
10:16
LPG ithalatı ekimde yıllık bazda azaldı
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ