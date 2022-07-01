Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti
[Fotoğraf: İHA ARŞİV]
Iğdır merkez Karakoyunlu ilçesinde bir ailenin geçim kaynağı olan 18 koyuna, gece kurtlar saldırdı 17 koyun telef oldu.
Iğdır merkez Karakoyunlu ilçesinde bir ailenin geçim kaynağı olan 18 koyuna, gece kurtlar saldırdı 17 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre Karakoyunlu ilçesi kırsalında koyun otlatan Hasanali Vural, koyunları dinlenmesi için dağın yamacına çekti.
Gece 02:00 sularında köpeklerin sesine uyanan Vural, iki kurdun koyunlara saldırdığını gördü.
Köpeklerin saldırdığı iki kurt kaçarken başka iki kurt daha sürüye saldırdı. Toplam 4 kurdun saldırdığı 18 koyundan 17'si telef oldu.
Vural'ın koyunları Kurban Bayramı'nda satıp borçlarını ödeyeceği öğrenildi.
Etiketler: Iğdır Hayvancılık
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