Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da kırağı güzel görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da da etkili olan sis ile birlikte kırağı oluştu.
Iğdır'da da etkili olan sis ile birlikte kırağı oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte etrafı beyaza bürüyen kırağı güzel görüntüler oluşturdu.
[ Iğdır'da kırağı güzel görüntüler oluşturdu]
Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçların yakıt depolarında donma meydana geldi.
[Ardahan ]
Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.
[kars ]
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