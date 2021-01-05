Iğdır'da da etkili olan sis ile birlikte kırağı oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte etrafı beyaza bürüyen kırağı güzel görüntüler oluşturdu.



[ Iğdır'da kırağı güzel görüntüler oluşturdu]

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçların yakıt depolarında donma meydana geldi.

[Ardahan ]

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.

[kars ]