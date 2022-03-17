Iğdır’ın yüksek kesimlerinde martın başından beri belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kent merkezinde de iki gündür etkisini gösteriyor.

Kış aylarında kar yağışının fazla görülmediği `Doğunun Çukurova'sı` Iğdır, ilkbaharın ilk ayı olan Mart'ta kar ve soğuk havaya teslim oldu. İki gündür yağan kar, kenti tekrar beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Iğdır'da, yüksek kesimlerde fırtına ve tipi etkili oluyor. Iğdır-Kars ve Iğdır-Ağrı karayolunda etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu yollarda trafik, ekiplerce kontrollü sağlanıyor. Iğdır-Doğubayazıt yolunda gece saatlerinde ağır tonajlı araçların yolda kalması ile birlikte ekipler tarafından araçların Iğdır’dan çıkışına izin verilmedi. Eğitime kar engeli Iğdır'da da yüksek kesimdeki köylerde okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Gülpınar, Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitime ara verildi. Ayrıca Tuzluca ilçesinde Pirli ve Yeniköy ilkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullarda da bugün eğitim yapılamadı.

