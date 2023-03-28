Rahmet ayı Ramazan ayı ile birlikte günlük hayata göre fazla mesai yapan ve iftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesini tüketicilerle buluşturan fırıncı esnafında pide mesaisi başladı.Yoğun bir mesai harcayan fırıncılar, yorulmalarına rağmen tatlı yorgunluktan memnunlar.

Fırıncılar gün boyu ekmek çıkardıktan sonra iftara yakın Ramazan pidesine başlıyorlar. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar fırınlara giderek sıcak pide sırasına giriyor. Vatandaşlar yumurtalı ya da susamlı pide siparişi vererek, pideler hazır olana kadar sıra bekliyor. Vatandaşların siparişlerini yetiştirmeye çalışan fırıncılar ise, saat 18.30’a kadar sıcak pide çıkarmaya devam ediyor.

İftar için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten fırın işletmecisi Sedat Ekelik, “Günde dört sefer ekmek ve pide çıkartıyoruz. Vatandaşa sürekli sıcak olsun diye sabah saat 5’ten akşam 18.30'a kadar çalışıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. İsteğe göre yumurtalı, sade, susamlı pide yapıyoruz. Ramazan ayında pidelerden dolayı mesaimiz yoğunlaşıyor. Biz Ramazan'da ekstra 3 kişi fazla çalıştırıyoruz, ondan dolayı çalışma saatlerimiz de uzun oluyor. Ramazan ayı daha yoğun bir şekilde geçiyor. Sıcaklık içinde çalıştığımız zaman oruç olduğumuzdan dolayı tabii ki zor oluyor“ dedi.

Fırın ustası Ekrem Matta ise, “Sabah saat 5'te geliyorum ekmeğimi pişiriyorum, daha sonra Ramazan pidemizi çıkarıyoruz. Gayet güzel, heyecanlı, tabii yoğunluk var. Heyecan var, güzel yani. Ramazan heyecanı bir başka oluyor. Yani normal günlere göre insan bu yoğunlukta çalışamaz, çünkü insan zorlanır ama Ramazan ayı çok heyecanlıdır. İşler yoğun olsa bile insan farkında değil” dedi.

Ramazan pidesi almak için fırına gelen Volkan Ateş, sıcak pide için beklediğini söyleyerek, “Ramazan ayının gelmesini dört gözle bekliyoruz. Ramazan ayı geldiği zaman bu saatte gelerek sıcak ekmeğimizi alıyoruz. Allah herkesin orucunu kabul etsin” dedi.