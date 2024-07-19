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Güncel
İHA 19.07.2024 11:13

Iğdır'da elektrik trafo yangınında mahalle karanlığa gömüldü

Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait bir elektrik trafosunda meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini gece boyunca karanlıkta bıraktı. Belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında trafonun tamamen yanması sonucunda mahalle genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Iğdır'da elektrik trafo yangınında mahalle karanlığa gömüldü

Olay, gece saatlerinde Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı Aras Elektriğe ait elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangını gören mahalleli hemen itfaiye ve Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Trafonun tamamen yanması sonucunda mahalle genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Mahallede hizmet veren marketler havaların sıcak olmasından dolayı dondurucudaki ürünlerin bozulacağını belirterek duruma tepki gösterdi. Bazı mahalle sakinleri ise havaların sıcak olmasından dolayı vantilatör çalıştırmadıkları için evlerindeki yaşlıların sıkıntı yaşayacağını belirttiler.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı incelemeler devam ederken, mahalle sakinleri geçici çözümlerle aydınlatma sağlanması için gece boyunca sabırla beklemeye devam etti. Geçen haftalarda da Yaycı köyü civarında tarla içinde bir elektrik trafosunda yangın çıkmıştı.

Yangın çıkan yerdeki ekili buğday ve arpa tarlaların biçilmesi muhtemel faciayı önlemişti.

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