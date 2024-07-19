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Güncel
AA 19.07.2024 10:58

Tokat’ta uzmanlar, üniversite adaylarına YKS tercihleriyle ilgili önerilerde bulundu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarıyla ilgili ailelere ve öğrencilere yönelik önerilerde bulundu.

Tokat’ta uzmanlar, üniversite adaylarına YKS tercihleriyle ilgili önerilerde bulundu

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ Öğretim Üyesi Klinik Psikolog, Psikolojik Danışman Doç. Dr. Ahmet Erdem, YKS sonuç açıklanma döneminin, öğrenciler ve aileleri için oldukça hassas bir dönem olduğunu belirtti.

Ailelerin, çocuklarının duygusal durumunu anlamaları ve onlara destek olmaları gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Erdem, "İlk olarak, öğrencilerin kendilerini ve ilgi alanlarını iyi tanımaları gerekmektedir. Hangi alanlarda başarılı olduklarını ve hangi konulara ilgi duyduklarını belirlemek, doğru tercih yapmanın ilk adımıdır. Öğrenciler, hangi alanlarda başarılı ve mutlu olacaklarını düşünerek, bu doğrultuda seçim yapmalıdırlar. İkinci olarak, tercih edecekleri üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgi edinmek de büyük önem taşır. Üniversitelerin sunduğu akademik ve sosyal olanaklar, akademik kadro, mezunların iş bulma oranları gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak, tercihler yapılırken sadece puan ve sıralama değil, aynı zamanda öğrencinin kişisel hedefleri ve değerleri de dikkate alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında şehir merkezinde kuracağı tercih ve yardım bilgilendirme masası ile öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacağı da kaydedildi.

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