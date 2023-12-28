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Güncel
AA 28.12.2023 14:59

Iğdır'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Iğdır'da, ehliyet sınavında kopya çeken ve bu kişilere yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Iğdır'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kentte yapılan ehliyet sınavında kopya çeken ve bunlara yardımcı olanlarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Merkezinde sınava girenler ile dışarıda bekleyen şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 6 cep telefonu, 3 mobil modem, 4 gizli kamera, 2 kulak içi kulaklık, 3 kredi kartı görünümlü iletişim cihazı, çok sayıda sim kart, batarya ve pil ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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