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Güncel
İHA 03.10.2023 11:53

Iğdır’da düğün konvoyundaki kaza can aldı

Iğdır'da bir restoranda motokurye olarak çalışan 19 yaşındaki genç, kullandığı motosikletin düğün konvoyundaki otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Iğdır’da düğün konvoyundaki kaza can aldı

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi.

Bir restoranda kurye olarak çalışan Yusuf K., motosikleti ile ilerlerken yan sokaktan çıkan düğün konvoyundaki Mehti Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kaskı takılı olan Karaçöl, yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehti Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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