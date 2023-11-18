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Güncel
AA 18.11.2023 17:45

Iğdır'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

Iğdır'da, Filistin Dayanışma Platformunca İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla yüzlerce kişi tarafından "Büyük Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Iğdır'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için duaların okunmasıyla başladı.

Memur-Sen Iğdır İl Başkanı Erkan Çiğdem, burada yaptığı açıklamada, Iğdır Filistin Dayanışma Platformu olarak, ilk kıble Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü ve Kudüs'ün son bekçileri Filistin ve Gazze’nin özgürlüğü için yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Var olma hakları ellerinden alınan, haçlı-siyon ittifakı tarafından kan gölüne dönüştürülen Gazze'nin feryadını tüm dünyaya haykırmak için yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Iğdır Belediye Meydanı'ndan özellikle kadın, çocukların fazla olduğu yüzlerce kişi, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla başladığı yürüyüş Millet Bahçesi'nde son buldu.

Filistin'e destek için çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Arapça döviz ile pankart taşıyan protestocu vatandaşlar, yürüyüş boyunca sloganlarla İsrail'i saldırılarından dolayı kınadı.

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