Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.11.2023 11:08

Iğdır Valisi Turan, "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı

Iğdır'da, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Iğdır Valisi Turan, "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Programda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgilendirme sunumlarıyla devam etti.

Vali Ercan Turan, bağımlılıkla mücadele konusunda okul müdürlerine, öğretmenlere ve ailelere büyük görevler düştüğünü belirterek, uyuşturucuyla topyekün mücadelenin başarı getireceğini, eğitim faaliyetlerinin toplumun geleceğini belirlediği gibi yaşam kalitesini de belirleyen büyük bir etken olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Çorum'da polisten kaçarken kaza yapan sürücüye 23 bin 840 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
İş gücü girdi endeksleri arttı
11:59
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
11:56
9 yılda e-ihaleyle ekonomiye 5,7 milyar lira kazandırıldı
11:59
Celal Hoca'nın imam hatip modeli 22 ülkede meyve veriyor
11:53
Petrol fiyatlarının yönünü Suudi Arabistan belirleyecek
11:47
Diyarbakır'da 111 kilo uyuşturucu yakalandı
Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı
Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı
FOTO FOKUS
İsrail sivillere saldırdı sonra da ambulansın etrafını bombaladı
İsrail sivillere saldırdı sonra da ambulansın etrafını bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ