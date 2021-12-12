Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsünün lastiğinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenyurt'ta 19 Mayıs Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 TP 7992 plakalı İETT otobüsünün sağ arka lastiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durağa yaklaşan otobüsten duman ve koku gelmesi üzerine yolcular durumu şoföre bildirdi.
Şoför, otobüsü durağa çekerek yolcuları tahliye etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, müdahale sırasında bulvar bir süre tek yönden trafiğe kapatıldı.
Otobüsteki bir yolcu, ilk başta araçta koku oluştuğunu, bunu balatanın yanması zannettiklerini ancak dumanı gören yolcuların uyarması üzerine şoförün aracı kenara çektiğini söyledi.
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