Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da evlerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, evlerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Demetevler ve Barbaros mahallelerinde iki evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 953 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu etkili 164 hap ve hassas terazi ele geçirdi, Bülent S. (36), Dinçer B. (38) ve Refik S'yi (53) gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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