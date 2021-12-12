Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 2 samanlık yandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bedil köyünde İsmet Biçer'e ait samanlıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bitişikteki Kadir Yıldız'a ait samanlık ve müştemilatına da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olay yerinde inceleme yaptı.
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