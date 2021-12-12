Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 6. kilometresinde (Derebahçe alt geçit mevkisi) mazgal temizliği çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 53-54. kilometrelerinde Silifke-Taşucu ve Taşucu-Ovacık arasındaki yapım, Adıyaman şehir geçiş yolunun 0-5. kilometrelerinde yan yollarda yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105. kilometreleri ve 110-115. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 26-27. kilometrelerinde şev yüzeylerinde çelik ağ yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kars-Iğdır yolunun 64-65. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpündeki elektrik sistemi bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar tünel trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sürdürülecek.