Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen 5 otobüs komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu. Askerlerin de çocuklara selam verdiği gözlendi.
Etiketler: hatay Reyhanlı ilçesiSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 14:23
Son Haberler
- 15:39
- 15:36
- 15:29
- 15:27
- 15:26
Sıradaki Haber
Taban döşemesinin altında esrar ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz