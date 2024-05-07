İbadete açılan Kariye Camii'nin halısı Manisa'da dokundu

Caminin halıları dokunurken, Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarları tarafından belirlenen desen ve renkler ile geleneksel Türk motifleri kullanıldı.

Demirci'deki firma tarafından 200 metrekare olarak dokunan halı, yaklaşık 1 ayda tamamlandı.

"Alev almaz ve antibakteriyel özelliğe sahip"

Serko Halı Genel Müdürü Ziya Arslan, halının yüzde 100 yün olarak dokunduğunu kaydederek, "Alev almaz ve antibakteriyel özelliğe sahip. Vakıflar Genel Müdürlüğünce caminin iç mimarisine uygun şekilde yapılan halının döşemesi firmamız tarafından sorunsuz bir şekilde yapılarak teslim edildi" sözlerini kullandı.