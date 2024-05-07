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Güncel
AA 07.05.2024 13:11

İbadete açılan Kariye Camii'nin halısı Manisa'da dokundu

İbadete açılan İstanbul'daki Kariye Camii'nin halısı, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.

İbadete açılan Kariye Camii'nin halısı Manisa'da dokundu
[Fotograf: TRT Haber]

Caminin halıları dokunurken, Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarları tarafından belirlenen desen ve renkler ile geleneksel Türk motifleri kullanıldı.

Demirci'deki firma tarafından 200 metrekare olarak dokunan halı, yaklaşık 1 ayda tamamlandı.

"Alev almaz ve antibakteriyel özelliğe sahip"

Serko Halı Genel Müdürü Ziya Arslan, halının yüzde 100 yün olarak dokunduğunu kaydederek, "Alev almaz ve antibakteriyel özelliğe sahip. Vakıflar Genel Müdürlüğünce caminin iç mimarisine uygun şekilde yapılan halının döşemesi firmamız tarafından sorunsuz bir şekilde yapılarak teslim edildi" sözlerini kullandı.

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