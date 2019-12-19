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Husumetli olduğu kişiyi öldürdü, karakola teslim oldu19 Aralık 2019 Perşembe 10:02 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:03
Keçiören ilçesinde bir polis memuru, husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen K.E, Ayvalı Caddesi'nde oturan ve aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen A.G'nin evinin önüne sabah saatlerinde geldi.
K.E, işe gitmek için evinden çıkan A.G'ye tabancayla peş peşe ateş etti. A.G. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis memuru K.E, Etlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.
Kaynak: AA