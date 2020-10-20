Kırşehir'in Mucur ilçesinde 70 dekar alanda ceviz başta olmak üzere farklı meyve türlerini yetiştiren emekli turizmci, maliyeti düşürmek için hurda malzemelerden yaptığı ATV motor ve toprak işleme makinesini meyve bahçesinin bakımında kullanıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki otellerde yönetici olarak çalıştıktan sonra emekli olarak Mucur'a yerleşen Necip Dinçer, küçüklükten itibaren meraklı olduğu ceviz üreticiliği için kolları sıvadı.

Şatıroğlu Mahallesi'nde kurduğu 70 dekar alanda, 6 çeşitten oluşan 1500 ceviz ve farklı meyve ağaçları bulunan Dinçer, meyve bahçesine zarar vermeden bakımını düşük maliyetle yapabilmek için girişimde bulundu.

Teknik konulara merakı da olan Dinçer, toprağı ezmemek için hurda malzemeler kullanarak geliştirdiği motor ile yabani otları temizleme ve toprak işleme makinesi yaptı.

Emekli turizmci Necip Dinçer, AA muhabirine, araziyi sularken yürümenin zor olduğunu, bu nedenle ağaç aralarından rahatlıkla geçebilecek bir makine geliştirdiğini söyledi.

Aracın tekerlekleri küçük olduğu için toprağa zarar vermediğini anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Daha önce çapa makinesiyle geziyordum, çok zor oluyordu. Kolaylaştırmak için biraz değişiklik yaptık. Çapa makinesinin motoru, sanayiden çıkma direksiyon kutusu, traktör tamircisinden aldığımız direksiyon simidi, eski tekerlekler ve diğer hurda demirlerle ATV türü bir motor yapmaya çalıştık. Yine hurda demir ve saçlardan küçük römork yaptım. Taktığım römorkta da hurda parçaları var tamir için. Onunla dolaştırıyorum bahçede. 10 beygir tek silindirli dizel bir motor. Büyük motorla dolaştığımda tekerleri toprağı eziyor. Bahar aylarında yumuşak olduğunda toprak üstünde büyük tekerli motorlarla gezmek iyi değil. Toprak sıkışıyor ve elverişsiz hale geliyor."

"Kendimize özel bahçe motoru yaptık"

Düşük maliyette yaptığı motorun çok kullanışlı olduğunu vurgulayan Dinçer, "2 bin 500 liraya çapa makinesini aldım. Gerisindeki hurda malzemeleri ve römorka da toplam bin lira verdim. Demirlerini doğramacıdan aldım, malzemelerin çoğu hurdadan alınma. Hepsini bir araya getirerek kendimize özel bahçe motoru yaptık." dedi.

Traktörlerin patoz şanzımanı, demir malzemeler ve hurda demirlerden de toprak işleme makinesi yaptığını dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Toprağı işlemediğim için çıkan otları ağaçlar tohuma yatmadan önce parçalamam gerekiyor. Otları parçalayacak bir alet olarak düzenledik. Traktörün kuyruk demirinden hareket alıyor. 1,80 metre alanı biçerek gidiyor. Yılda üç dört kere bu aletle bahçede çıkan otları biçiyorum. Otları biçerek hem onları organik maddeye dönüştürmüş oluyoruz hem de daha temiz ve düzenli bir bahçe yüzeyi oluşturuyoruz. Hurdadan aldığımız malzemelerle tarım aletlerimizi daha ucuza getiriyoruz. Sıfır olarak da alınabilir ama böyle yapınca 5 liralık bir aleti 2 liraya mal ediyorsunuz."