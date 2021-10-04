TREDAŞ’dan yapılan açıklamaya göre, "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesi kapsamında ekipler kullanım dışı ve atık olarak ayrılan armatür başlıklarını mama ve su koyulacak hale getiriyor.

TREDAŞ gönüllülerince kaplar içlerine su ve mama konularak kentte belirli noktalara bırakılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, kurumun depolarındaki hurda armatür başlıklarının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kullanılarak sokak hayvanlarına su ve mama kabına dönüştürüldüğünü belirtti.

Bilgili, anlamlı projelere imza atmaya devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hayatı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Şirketimizin depolarında bulunan hurda armatür başlıkları, sokak hayvanlarına destek projesi kapsamında değerlendirildi.

Bu çerçevede TREDAŞ gönüllülerimiz, şimdiye kadar beş yüzü aşkın armatür başlığını mama ve su kabı olarak Trakya'nın çeşitli noktalarında sokaklara bıraktı. Sokaklarımızı aydınlatan, sonra kullanılmayan atıl durumda olan armatür başlıklarını su ve mama kabına dönüştürürken, bölgemize de sosyal anlamda katma değer sağlamaktan dolayı mutluyuz."