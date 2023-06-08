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Güncel
İHA 08.06.2023 09:15

Hizan’da yıl sonu sergisi

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve eşi Rabia Dinçer Özçelik, `Hayat Boyu Öğrenme Haftası` etkinlikleri çerçevesinde açılan yıl sonu sergisine katıldı.

Hizan’da yıl sonu sergisi
[Fotograf: İHA]

Hizan Halk Eğitim Merkezi ile Hizan Aile Destek Merkezi (HADEM) tarafından düzenlenen sergi büyük ilgi gördü.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hazırlanmış olan ürünlerin sergilendiği stantları gezen Kaymakam Özçelik, kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceleyerek, emekleri için usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Kaymakam Nurhalil Özçelik, eşi Rabia Dinçer Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Hakim Emrullah Erörs, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, kurum müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

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