Hizan’da yıl sonu sergisi

Hizan Halk Eğitim Merkezi ile Hizan Aile Destek Merkezi (HADEM) tarafından düzenlenen sergi büyük ilgi gördü.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hazırlanmış olan ürünlerin sergilendiği stantları gezen Kaymakam Özçelik, kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceleyerek, emekleri için usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Kaymakam Nurhalil Özçelik, eşi Rabia Dinçer Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Hakim Emrullah Erörs, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, kurum müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.