Hırsızlık yaptıkları istasyondan yakıt aldılar

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Araçlarına yakıt almak için istasyona giden 2 kişi, içeri girdiklerinde pompacının uyuduğunu gördü.

Şüphelilerden biri, çevreyi kontrol ettikten sonra masanın üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Daha sonra pompacıyı uyandıran şüpheliler, aldıkları yakıtın parasını ödeyip araca binerek istasyondan ayrıldı.

Yerine dönen istasyon çalışanı ise telefonunu yerinde bulamayınca gerçeği baktığı güvenlik kamerasında gördü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.