Az Bulutlu 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.08.2023 09:58

Hırsızlık yaptıkları istasyondan yakıt aldılar

Denizli’de geç saatlerde akaryakıt istasyonuna giden 2 kişi, pompacının uyumasını fırsat bilerek masa üzerinde duran cep telefonunu çaldılar. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi pompacıyı uyandırıp araçları için yakıt alıp istasyondan ayrıldılar.

Hırsızlık yaptıkları istasyondan yakıt aldılar
[Fotograf: Reuters]

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Araçlarına yakıt almak için istasyona giden 2 kişi, içeri girdiklerinde pompacının uyuduğunu gördü. 

Şüphelilerden biri, çevreyi kontrol ettikten sonra masanın üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Daha sonra pompacıyı uyandıran şüpheliler, aldıkları yakıtın parasını ödeyip araca binerek istasyondan ayrıldı.

Yerine dönen istasyon çalışanı ise telefonunu yerinde bulamayınca gerçeği baktığı güvenlik kamerasında gördü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

ETİKETLER
Denizli Hırsızlık
Sıradaki Haber
Tunceli’de 'bozkır keleri' fotoğraflandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Otopark Yönetmeliği'ne yeni düzenleme
11:35
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:38
Emekli albay kurduğu atölye ile ihracatçı oldu
11:34
İstilacı taraklı medüzler, yerel balık stoklarını azaltıyor
11:43
41 milyon yıllık balina fosili Mısır'da bulundu
11:15
Rusya: Ukrayna, Kırım Yarımadası'na 20 İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalanlar soluğu "Soğuk Sular"da alıyor
Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalanlar soluğu "Soğuk Sular"da alıyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Amasra
Yakın Rotalar: Amasra
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ